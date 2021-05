Valérie Damidot : Séparation difficile avec sa fille, qui ne "voulait plus attendre"

Le 29 avril 2021, Valérie Damidot a dévoilé un nouveau projet qui lui tient à coeur. Dans La terrible époque des sous-pulls acrylique (aux éditions Michel Lafon), la présentatrice de 56 ans revient sur son enfance. Et c'est sa fille Roxane (28 ans), illustratrice, qui l'a croquée pour sa bande dessinée à la fois drôle et tendre. Auprès de nos confrères de Gala, les deux femmes se sont confiées sur leur relation.

Le temps passe beaucoup trop vite et ce n'est pas Valérie Damidot qui dira le contraire. Récemment, Roxane a quitté le cocon familial, un moment difficile à vivre pour sa maman tant leur relation est fusionnelle. "C'était très bizarre. J'ai eu besoin de refaire très vite la déco de sa chambre, j'avais l'impression qu'elle était abandonnée. Après, les choses se mettent en place", a déclaré l'ancienne candidate de Mask Singer. Mais elle n'est pas restée séparée de sa précieuse Roxane bien longtemps, puisqu'"au bout de trois jours, elle est venue faire une pyjama party" chez elle.

Fort heureusement, cette séparation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Deux ans auparavant, Roxane l'avait prévenue qu'elle souhaitait voler de ses propres ailes. "J'ai économisé pour avoir un an de loyer. Elle a encore essayé de grapiller un peu de temps avec les confinements. Mais je ne voulais plus attendre", a admis la jeune femme auprès de nos confrères. Pour la décoration de son appartement, Roxane a pu compter sur quelques conseils de l'ancienne présentatrice de D&Co. Mais elle a été élevée à bonne école et avait déjà de nombreuses idées.

Valérie Damidot fière de sa fille Roxane

Ce nouveau projet de bande-dessinée était une opportunité pour Roxane d'en apprendre plus sur sa maman. Toutes deux auraient même pu être copines si elles s'étaient connues à l'époque selon elle. "Cela la rend plus vulnérable à mes yeux", a-t-elle précisé. Elle est fière de l'éducation que sa mère lui a inculquée. De son côté, Valérie Damidot est épatée par la femme que sa fille est devenue. "Sa ténacité m'épate. Elle ne lâche jamais l'affaire. C'est comme ça depuis qu'elle est toute petite. Elle va jusqu'au bout des choses, même si elle a peur", a-t-elle conclu.

Valérie Damidot a également un fils, Norman (26 ans), le frère de Roxane. Pour ce qui est du papa, le mystère rester entier !

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 13 mai 2021.