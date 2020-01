Valérie Damidot : Séjour de rêve au ski avec ses enfants Roxane et Norman

Valérie Damidot s'est accordé quelques jours de vacances à la montagne avec ses enfants Norman (24 ans) et Roxane (26 ans). Le 24 janvier 2020, l'animatrice de 55 ans a partagé une photographie de son fils et sa fille sur les pistes en compagnie de leur cocker prénommé "Monsieur". En légende, elle écrit :"Mes coeurs" accompagné du hashtag "familyfirst". Une famille très soudée à laquelle s'est rajouté Régis Viogeat, ingénieur du son de six ans son cadet avec qui elle est en couple depuis 2001. Déçue que son séjour soit déjà terminé, sa fille Roxanne commente le poste de sa maman en écrivant :"Ohlala mais ça me manque déjà !!"

L'ancienne candidate de Danse avec les stars a pu profiter de quelques jours sous la neige entourée de ses enfants et elle a également partagé en story une partie de leur voyage en voiture. Et si vous pensiez que Valérie s'ambiance allègrement sur des musiques des années 80 ou de Jacques Brel, vous avez tout faux ! La pro du marouflage est fan du rappeur Damso. Un son sûrement idéal pour maroufler en toute sérénité.

On est une famille extrêmement fusionnelle

Nés d'une précédente union, Norman et Roxane sont très proches de leur maman. Interviewée par Purepeople, l'ancienne présentatrice de D&CO révélait :"On est une famille extrêmement fusionnelle. Du coup, quand l'un des membres de la famille a un projet qui lui tient à coeur, on est tous derrière lui. Je suis fière d'avoir des enfants comme ça, et je suis sûre qu'ils sont fiers de leur maman."

Très unis, toute cette famille recomposée s'était d'ailleurs fait un tatouage commun en août 2019. On découvrait ainsi sur une photo Instagram de Valérie Damidot que chaque membre de la famille avait un joli croissant de lune tatoué sur le corps. Rien de très étonnant pour Valérie qui écrit souvent en guise de déclaration d'amour à ses enfants :"Je t'aime grand comme la lune et toutes les étoiles..."