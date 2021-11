Valérie Damidot amincie de plus de 10 kilos : elle explique sa récente perte de poids

En tant que véritable pionnière de la décoration d'intérieur, Valérie Damidot s'est confiée à nos confrères de Télé Star sur son nouveau projet : la conception d'un magazine porté sur la décoration intitulé Damidéco, déjà disponible en kiosque. Pourtant, durant son entrevue, la pro de la maroufle que les Français ont découverte et aimée dans l'émission D&CO a d'autres projets en réserve. Notamment un one-woman show prévu pour 2022.

Grâce à son caractère très jovial et rempli de punchlines, la mère de Roxanne et Norman a confié être en train de finaliser le texte de son prochain spectacle baptisé Valérie Damidot s'expose. Un projet d'envergure pour la blonde de 56 ans qui commencera dès le 29 janvier prochain. À ce sujet, l'ancienne animatrice a confié être "en pleine forme pour monter sur scène". Une forme olympique en partie expliquée par sa récente perte de poids : "Je suis contente car j'ai perdu 11 kilos." La compagne de Régis Viogeat est aux anges.

Valérie Damidot, rancunière ?

Depuis son départ du groupe M6, Valérie Damidot a exprimé dans la presse quelques petits tacles au groupe télévisuel. Parfois jugée comme étant une personnalité "trop glamour", cette dernière s'est souvent exprimée sur son départ soudain de la chaîne. "Je n'ai pas quitté M6 parce que je me lassais de la déco, mais parce que la chaîne transformait des prime time de deux heures en six semaines d'émissions quotidiennes. Ce qui était ridicule", partageait-elle en 2018 à TV Mag. Pourtant, comme elle le rappelle dans son entretien à Télé Star, son one woman-show ne traitera pas sur ses potentielles rancunes. "Je parle de moi, de mon enfance, de la télé", a-t-elle souligné, mentionnant par la même occasion n'avoir de "rancoeur envers personne."

L'interview de Valérie Damidot est à découvrir en intégralité dans le numéro du 27 novembre 2021 de Télé Star.