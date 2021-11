Diaporama Valérie Damidot amincie de plus de 10 kilos : elle explique sa récente perte de poids

Valérie Damidot amincie de plus de 10 kilos : elle explique sa récente perte de poids

Valerie Damidot - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Les Grosses Têtes Prime", présentée par L.Ruquier et diffusée sur France 2. © Jack Tribeca / Bestimage

Valérie Damidot et son compagnon Régis Viogeat à l'avant-première du film "Gangsterdam" au cinéma Grand Rex à Paris, France, le 23 mars 2017. © Cyril Moreau/Bestimage

Valérie Damidot et sa fille Roxanne - Avant-première parisienne du film "Cruella" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 11 juin 2021. © Olivier Borde/Bestimage

Amel Bent et Valérie Damidot - Concert - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer" au Palais des Sports à Paris, qui sera diffusée le 3 janvier 2019 sur W9. © M.Ausset Lacroix-D.Guignebourg / Bestimage

12 / 15

Valérie Damidot et Iris Mittenaere (Miss France, Miss Univers 2016 et Danse avec les Stars 2018) - Soirée de lancement du livre "Toujours y croire" de Miss France et Miss Univers 2016 I.Mittenaere à l'hôtel Vernet à Paris, France, le 6 novembre 2018. © CVS/Bestimage