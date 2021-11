Valérie Damidot et son compagnon déménagent : "On a trouvé la maison de nos rêves"

Après Stéphane Plaza qui a délaissé la capitale pour le calme et les grands espaces de la Bretagne, c'est maintenant au tour de Valérie Damidot de déménager. L'animatrice télé, qui vient de sortir son magazine Damidéco, a confié à Télé Star qu'elle a pour projet de partir vivre ailleurs avec son compagnon, Régis Viogeat.

"On voulait déjà quitter Paris avant la pandémie mais là, on est en train de tout organiser", a-t-elle expliqué. Mais contrairement à son collègue Stéphane Plaza, ce n'est pas chez les Bretons que la maman de Roxane et Norman (28 et 27 ans) va commencer une nouvelle vie. Elle poursuit : "On a trouvé la maison de nos rêves à Angoulême. Celle qu'on louait à l'époque pendant le tournage de la série Victoire Bonnot est en vente et on fait tout pour l'acheter. Quoi qu'il en soit dans dix-huit mois maximum, on ne vivra plus à Paris. Je pourrai tout faire à distance. J'aurai mon potager, mes chiens. Le bonheur !"

Celle qui anime une nouvelle saison de Le plus beau Noël (TFX) en compagnie du chef cuisinier Juan Arbelaez, mari de Laury Thilleman, s'est également épanchée sur la sortie de son magazine, paru le 24 novembre : "À l'époque où j'animais D&CO sur M6 on me l'avait proposé mais j'avais refusé. Je ne voulais pas mettre mon nom sans m'y plonger complètement. Là, c'est une vraie collaboration. Je mets en avant des artisans talentueux. On trouvera des pages qui feront rêver mais on a surtout essayé de s'adresser à tous les budgets. On continue de démocratiser la déco." Les lecteurs y trouveront aussi des illustrations de Roxane Damidot, au fil des pages.

Très proche des siens, Valérie Damidot vivait, il y a peu, sous le même toit que ses enfants et que son père, décédé en juillet 2019. "En 2010, j'ai acheté cette maison pour ma famille. Au rez-de-chaussée, ma fille avait son bureau, sa chambre, sa salle de bains et, moi, j'y ai ma chambre ; au premier, c'est mon fils Norman, au deuxième, le bureau de mon mec, et mon père a vécu avec nous les deux dernières années de sa vie", avait-elle expliqué. Mais depuis que les enfants ont quitté le nid, la décoratrice et son compagnon se sont retrouvés dans une grande maison vide.