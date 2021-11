Laury Thilleman mariée à Juan Arbelaez : pourquoi n'a-t-elle pas voulu porter son nom ?

Il est l'homme de sa vie, elle en est persuadée. Mariée depuis le 21 décembre 2019 à Juan Arbelaez, Laury Thilleman a décidé de garder malgré tout son nom de famille. Interviewée parSylvie Tellier en 2020 lors d'un live Instagram, elle expliquait : "J'ai gardé mon nom, Juan le sien. On s'est dit qu'on allait apposer les nôtres respectifs. Je vais m'appeler Thilleman-Arbelaez et lui Arbelaez-Thilleman. Comme ça c'est équitable. Il n'y a pas de la femme qui prend le nom de l'homme" avait répondu Miss France 2011.

Seul hic, comment fera le couple lorsqu'ils auront des enfants ? Une question soulevée par la directrice du comité Miss France et qui a effectivement posé quelques interrogations pour les deux amoureux. "Quand bébé arrivera, on verra. C'est vrai que ce n'est pas idéal pour les enfants. En tout cas, nous ça nous va", avait répondu l'ancienne reine de beauté d'origine bretonne.

Pour rappel, l'ancienne Miss et le chef cuisinier (ancien candidat de Top Chef, saison 3 en 2012) se sont mariés une première fois à Brest en 2019 avant de sceller une seconde fois leur amour lors d'une cérémonie en Amérique du sud, en Colombie plus précisément, pays d'origine de Juan. Un an avant leur union, le couple avait ouvert un restaurant dans le Xe arrondissement de Paris, Vida, en 2018.

Très éprise de son mari, Laury Thilleman avait confié auprès des journalistes de Paris Match qu'elle pensait que Juan était son "âme soeur". "J'en suis intimement convaincue et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me presser", avait-elle indiqué.

En octobre 2019, les amoureux avaient également dévoilé les secrets de leur coup de foudre magique dans l'émission Je t'aime, etc sur France 2 : "Ça nous a surpris. (...) On s'est très vite rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait l'impression qu'on nous avait mis une petite coupelle, comme si on était dans une bulle." Au cours de l'émission, la jeune femme de 30 ans avait révélé comment Juan était parvenu à la séduire lors de leur premier date, en lui cuisinant toutes sortes de recettes avec... de l'artichaut, son légume préféré.