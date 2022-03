Valérie Damidot, pas de mariage avec Régis : elle révèle pourquoi

Valérie Damidot et Régis Viogeat n'ont pas d'enfant non plus ! La comédienne est maman de deux enfants, Norman et Roxane, nés d'une précédente relation. Avec son compagnon, Valérie Damidot a joué carte sur table : "J'ai été honnête dès le départ : 'Si tu sors avec moi, il y a un package.' Ils l'ont tout de suite adoptés et lui les a élevés. Pour eux, Régis est leur père." Norman et Roxane avaient 5 et 7 ans quand Valérie Damidot a rencontré Régis Viogeat. Ils forment aujourd'hui une famille recomposée unie... et sans tabou !

"Chez nous (...), on se dit tout !, confie Valérie Damidot au sujet de ses rapports avec ses enfants. Je ne suis pas non plus la maman copine : je leur laissais faire beaucoup de choses petits, mais j'étais là aussi pour les devoirs et la discipline. Ça ne les a pas fait fuir : Roxane, qui est dessinatrice, est partie seulement l'an dernier de la maison, pour s'installer à 700 mètres. Et Norman, qui est comédien, vit toujours avec nous."

