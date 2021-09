Valérie Damidot et sa fille Roxanne : Leur folle soirée parisienne

Et pour cette soirée entre people, Valérie Damidot a souhaité partager ce joli moment en compagnie de sa fille Roxanne. Très fière de sa famille, l'animatrice de 56 ans ne manque jamais une occasion pour dévoiler belles intentions à leur égard sur la Toile.

Lors d'une interview faite en 2014 à Purepeople, la star avait fait de nombreuses confidences sur sa tribu. "On est une famille extrêmement fusionnelle. Du coup, quand l'un des membres de la famille a un projet qui lui tient à coeur, on est tous derrière lui. Je suis fière d'avoir des enfants comme ça, et je suis sûre qu'ils sont fiers de leur maman", avait-elle expliqué. Mère et fille sont si proches qu'elles ont récemment fait un tatouage similaire. En février 2020, l'animatrice s'était saisie de son compte Instagram pour montrer un de ces récents tatouages. Les internautes avaient alors découvert les mots "comme la lune et les étoiles" sur sa peau, traduction de l'expression "To the moon and back". Chose que sa fille Roxane s'était également faite tatouée, au même endroit.