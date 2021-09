Christine Bravo, Maxime Dereymez... Pluie de stars pour la réouverture du Moulin Rouge

Pour les 80 artistes du Moulin Rouge, la date du vendredi 10 septembre 2021, a réellement sonné comme une vraie rentrée. Fermé pendant plus de dix-huit mois en raison de la pandémie du coronavirus, le célèbre cabaret parisien a enfin rouvert ses portes au public. Une bonne nouvelle qui s'accompagne cependant de quelques à-côtés. À savoir des tables plus espacées, le port du masque lors des déplacements et un pass sanitaire en règle exigé à l'entrée (comme dans tous les cabarets).

Pour parfaitement marquer la réouverture du Moulin Rouge, de nombreuses célébrités ont souhaité assister au show pour apporter leur soutien à la troupe de danseurs. Dans la salle, les spectateurs ont pu retrouver Caroline Margeridon, le sourire aux lèvres, qui a ensuite posé en compagnie des danseurs de la troupe. Idem pour Christine Bravo, qui s'est également accordé un souvenir avec les danseurs. Un petit plaisir pour la grand-mère d'Enora.

Mais s'il y a bien une présence qui a fait mouche, c'est bel et bien celle de Maxime Dereymez. Le danseur de 39 ans a fait véritablement une apparition surprise, quelques jours seulement après son hospitalisation. Le 1er septembre dernier, le danseur emblématique de Danse avec les Stars sur TF1 avait partagé ses craintes au sujet de son retour dans l'émission. "Soulagé d'être enfin de retour sur @dals_tf1 même si ce début de saison fut très compliqué... En raison d'une infection, à l'oeil, appelée "kératite", j'ai dû être hospitalisé pendant 3 jours, commencer un traitement intensif pour me soigner au plus vite et surtout ne pas perdre mon oeil...", avait-il expliqué sur son compte Instagram.

Une infection douloureuse qu'il a contractée à cause de ses lentilles de contact. "Attention aux porteurs de lentilles!! On m'a souvent prévenu et je n'ai jamais été très précautionneux... J'en fais les frais aujourd'hui ou presque...", avait-il ensuite indiqué à ses abonnés. Toutefois, Maxime Dereymez sera bel et bien au programme de l'émission le 17 septembre prochain. Et en attendant le jour J, ce dernier s'est permis un petit détour au Moulin Rouge pour apprécier le spectacle.