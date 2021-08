Caroline Margeridon, victime d'usurpation d'identité : "La plainte est partie au commissariat"

La plainte est partie au commissariat de police

Des actes qui exaspèrent l'entrepreneuse de 54 ans, qui s'est ensuite adressée directement au responsable : "Le petit malin là, qui doit sûrement être en train de me regarder, et qui se sert de moi pour prendre de l'argent à mes followers, on va t'attraper, je te le dis tout de suite. La plainte est partie au commissariat de police, mon avocat Roland Perez est en train de s'en occuper. Vous savez, un jour ou l'autre, la cybercriminalité vous rattrapera toujours."

Caroline Margeridon a ensuite souhaité sensibiliser les internautes sur leurs usages des réseaux sociaux : "Je vous en supplie, ceux qui m'écoutez, arrêtez de croire à n'importe quoi. Je ne parle pas en privé, je ne vous demande pas d'argent, je ne vous envoie pas de photos, ce n'est pas possible. J'espère que c'est acté. (...) J'en ai marre de devoir faire des vidéos pour essayer de vous dire de ne pas vous faire avoir par tous ces gens qui sont des dingues." Et de conclure, avec humour : "Bon moi, je ne sais pas où vous êtes, passez en tout cas un excellent week-end. Moi, je serais au Marché Biron en chair et en os. Oui, oui, ça sera bien moi. Ça ne sera pas quelqu'un qui se fera passer pour moi."