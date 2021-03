Affaire conclue : Un acheteur a fait un infarctus "il n'y a pas longtemps"

Forte de son succès, l'émission Affaire conclue a le droit à un nouveau prime mardi 23 mars 2021. L'animatrice Sophie Davant analysera de nouveaux objets d'exception depuis le château de Pierrefonds, situé à la lisière de la forêt de Compiègne. Daniel Picouly, Natasha St-Pier et Amandine Petit seront les invités de cette soirée caritative historique. Du côté des acheteurs, figureront Diane Chatelet, Caroline Margeridon ou encore Julien Cohen. En revanche, les téléspectateurs noteront certainement l'absence de Stéphane Vanhandenhoven.

L'acheteur Belge est déjà en retrait de l'antenne depuis plusieurs semaines, la faute à la crise sanitaire qui l'empêche de faire les déplacements jusqu'aux plateaux de tournage. Lors d'un Live Instagram avec sa grande copine Caroline Margeridon le 21 mars, Stéphane Vanhandenhoven a expliqué espérer refaire partie de la bande à compter du 1er avril prochain.

Le marchand emblématique de l'émission est d'autant plus serein à l'idée de reprendre sa place qu'il s'est fait vacciner. En effet, malgré ses 59 ans, il a été considéré comme une personne prioritaire. Et pour cause, Stéphane Vanhandenhoven a rencontré quelques pépins de santé. "J'ai eu ma première dose, j'ai été vacciné avec le Pfizer (...) D'abord, je n'ai pas 42 ans, j'en ai quand même beaucoup plus. Et surtout, j'ai fait un infarctus, il n'y a pas tellement longtemps, je voyage beaucoup y compris dans des pays où le Covid est fort présent, et mon cardiologue est intervenu parce qu'il estime que c'était important", s'est-il justifié.

Lors de ce Live, Caroline Margeridon a elle aussi avoué avoir reçu sa première dose de vaccin. "On est des gens qui côtoyons énormément de gens donc c'est normal qu'on soit protégés, déjà pour vous protéger et nous protéger. Je vais vous dire la vérité, j'ai été vaccinée avec AstraZeneca, je n'ai pas eu de symptômes. Tout s'est bien passé et n'ayez pas peur, il faut vous faire vacciner (...) Je me suis fait vacciner il y a 15 jours, je suis en pleine forme", a-t-elle rassuré.

Affaire Conclue, sur le thème du romantisme, diffusé en prime time le mardi 23 mars 2021 sur France 2