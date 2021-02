Caroline Margeridon "traumatisée et choquée" par son cambriolage : avec sa fille Victoire pour parler

Le week-end n'a pas été des plus réjouissants pour Caroline Margeridon. La brocanteuse star d'Affaire conclue a eu la mauvaise surprise de constater que son domicile du XVIIe arrondissement de Paris avait été cambriolé dans la journée du vendredi 12 février 2021. D'après les informations relayées par nos confrères du Parisien, les voleurs auraient réussi à dérober bijoux, montres, maroquinerie et argent liquide, le tout pour une valeur estimée à 500 000 euros ! Caroline Margeridon avait indiqué ne pas être chez elle quelques heures auparavant en se filmant dans sa Porsche en direction des magasins pour une séance shopping.

Pas encore tout à fait remise de ses émotions, la blonde de 54 ans a néanmoins pris la parole lundi 15 février à travers une vidéo Instagram. Sur les images, elle apparaît le regard fermé au côté de sa fille Victoire (22 ans). "Voilà le genre de vidéo que je n'avais absolument pas envie de vous faire. Vous savez que j'ai été cambriolée, c'est quelque chose de très traumatisant, de très choquant, c'est la première fois que ça nous arrive", a-t-elle confié. Pas question pour mère et fille de se laisser abattre pour autant, elles qui reprennent le célèbre dicton "Tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort". Et pour Caroline Margeridon de relativiser : "Le matériel c'est vrai que c'est important, c'est quarante ans de vie, mais la santé c'est la santé donc c'est le plus important."

"Merci pour toute l'équipe de la BRB (Brigade de répression du banditisme, ndlr), ils ont été incroyables, la police est sur le coup, ils ont été gentils", a-t-elle souligné au passage. "Efficaces, pros...", a surenchéri la jolie Victoire. "Quand je pense qu'il y en a qui leur crache dessus, ça va pas le faire. Par contre les voleurs si vous me regardez, je vais vous trouver , je vous le dis tout de suite !", a conclu la collègue de Julien Cohen sur France 2.