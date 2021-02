Caroline Margeridon, sa fille Victoire blessée : une vidéo pour donner des nouvelles

Tout est bien qui finit bien pour Victoire (22 ans) ! La fille de Caroline Margeridon se remet doucement mais sûrement de sa récente mésaventure qui a abimé son épaule. Elle l'a prouvé dans la soirée de lundi 1er février 2021 en faisant une apparition sur la page Instagram de l'acheteuse d'Affaire conclue. En effet, pour rassurer ses abonnés, Caroline Margeridon a enregistré une petite vidéo avec Victoire. Sur les images, la jeune fille apparaît en attelle mais le sourire aux lèvres.

"Bon les amours, vous savez quoi, voilà Choupie, je vais vous montrer, ce n'est pas un gilet pare-balles, c'est une attelle", explique d'entrée la meilleure ennemie de Julien Cohen. Et pour sa fille cadette de préciser : "Je me suis luxée l'épaule mais ça va beaucoup mieux !" Caroline Margeridon indique ensuite que Victoire devra se déplacer ainsi pendant pas moins de trois semaines si elle veut éviter qu'on "lui mette des agrafes, des agrafes murales". Une conséquence qui n'a pas l'air d'inquiéter la jolie brune, visiblement familière avec ce genre de méthode. "J'en ai déjà une dans la jambe", a-t-elle rappelé à sa mère. "C'est vrai, ma fille sonne à la douane, elle a des agrafes à la jambe, bientôt au bras on est au taquet", ironise alors Caroline. Et pour elle de résumer : "Donc ma fille va super bien, mon fils (Alexandre, ndlr) va super bien. Il est 17h30, vite il faut qu'on quitte les Puces parce qu'on doit être à 18h à la maison." Mère et fille terminent cette vidéo de manière très complice en se couvrant de bisous.

Complètement rassurés par l'intervention de Caroline Margeridon, les internautes ont surtout été charmés par la belle Victoire. Ils sont d'ailleurs plus de 22 000 à avoir "liké" la vidéo et les compliments à son sujet n'ont pas manqué dans les commentaires. "Elle est adorable Victoire", "Mais Caroline, ta fille est super mimi comme sa maman", "Victoire, même avec une attelle est toujours classe", "Quelle est belle Victoire", lit-on.