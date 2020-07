Caroline Margeridon adepte de la chirurgie esthétique : Julien Cohen balance

Entre Caroline Margeridon et Julien Cohen, c'est un peu l'amour vache. Les deux acheteurs d'"Affaire conclue" l'ont encore une fois prouvé lundi 6 juillet 2020, et plus particulièrement celui qui ne se sépare jamais de ses lunettes bleues. En effet, à travers une blague, il a indiqué sans ménagement que sa collègue avait eu recours à la chirurgie esthétique.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook