Caroline Margeridon : Pompiers et hôpital, elle donne des nouvelles de sa fille

Caroline Margeridon a dû faire face à un imprévu. Le 26 janvier 2021, l'acheteuse d'Affaire conclue a révélé que sa fille Victoire (22 ans) avait été victime d'un "petit accident". Très vite, elle a donné de ses nouvelles sur Instagram.

Caroline Margeridon et Stéphane Vanhandenhoven sont proches et régulièrement, tous deux organisent des apéros Live sur Instagram ces derniers temps, afin de respecter les mesures sanitaires. L'un d'eux devait avoir lieu le 26 janvier comme l'avait révélé l'acheteur belge. "Nous parlerons en direct avec vous... pas d'estimations, juste des bonjours, de la chaleur, un contact humain!!! On vous aime", avait-il notamment annoncé.

Malheureusement, Caroline Margeridon a été contrainte de l'annuler car un imprévu est venu bousculer ses plans. La mine un peu triste, elle a confié par le biais d'une vidéo : "Salut mes amours ! Écoutez on devait faire un live à 19h30 mais ma fille vient d'avoir un petit accident, pas grave ne vous inquiétez pas, mais elle est tombée et elle s'est démis l'épaule. C'est la deuxième fois en deux mois, ça commence à faire beaucoup..." La charmante blonde de 54 ans a promis de donner rapidement des nouvelles de Victoire. Et c'est ce qu'elle a fait.