Caroline Margeridon : Son célèbre ex-mari pose avec leur fille Victoire, photo complice

En revanche, les photos avec Caroline Margeridon sont nombreuses. Il faut dire que la brocanteuse au célèbre marché Biron des Puces de Saint-Ouen est très proche de ses enfants qu'elle a élevés seule, sans aucun mauvais sentiments à l'égard de leur père. "Mes enfants sont nés avec une structure, une colonne vertébrale, sans le déni ni la haine du papa qui était absent. J'ai toujours refusé de critiquer un père qui part car les enfants n'y sont pour rien. Très souvent, les adultes prennent les enfants en otage", confiait-elle a Télé Loisirs en octobre dernier.

Et de se souvenir de sa rupture avec Gérald Mossé auprès de Gala : "Quand on ne s'aime plus, j'aime autant qu'on rompe. Je ne vis pas pour les avantages ou les apparences. Je me suis séparée du père de mes enfants à 33 ans. J'avais une vie de rêve, mais ça n'allait plus entre nous." Aujourd'hui, Alexandre et Victoire semblent entretenir une belle relation avec leur papa, et Caroline Margeridon n'y est pas pour rien...