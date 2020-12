Caroline Margeridon : Un clip de rap tourné chez elle à son insu, la vidéo dévoilée

Caroline Margeridon est sans filtre. L'acheteuse de la célèbre émission Affaire conclue (France 2) partage sur les réseaux sociaux son quotidien, notamment avec ses deux grands enfants Victoire (22 ans) et Alexandre (23 ans). Dans le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs, elle fait de rares confidences sur sa relation... avec le monde du rap, notamment via son fils.

"Quand il était petit, il trainait avec des rappeurs. Je ne suis pas du tout bourgeoise mais le côté 'Yo yo nique ta mère', ce n'est pas du tout mon univers. Il me mentait, il disait qu'il faisait du football américain dans le 15ème alors qu'en réalité, pas du tout, lance-t-elle, amusée. Il allait dans le 93, où il s'était fait une bande de potes. Il leur avait dit que j'étais concierge et qu'il était déscolarisé. Je lui avais offert une petite Twizy pour ses 16 ans. Il la garait loin et faisait croire qu'il venait en métro ! Il s'inventait une vie pour se faire accepter par cette bande de potes. Il est resté à la vie à la mort avec ces gamins. Maintenant, je les adore !"

Caroline Margeridon, son fils Alexandre dans le milieu du rap

Aujourd'hui, son fils Alexandre est toujours aussi fan de rap, il aimerait se diriger vers une carrière dans le milieu et devenir agent de rappeurs. "Il aimerait monter sa boite de production. Il m'a montré un clip vidéo qu'il a fait en cachette. Et là, je vois dans notre appartement un mort, de la drogue. Tu imagines, dans un appartement haussmanien avec des moulures ! (rires). Il a fait plus de 30.000 vues, il était hyper fier et m'a dit : 'C'est ma vie', ça le reconstruit énormément", confie Caroline Margeridon à propos de son fils qui a été victime d'un accident de la route l'année dernière.