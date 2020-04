Carorline Margeridon à 20 ans : sosie de sa fille Victoire

Les internautes étaient impressionnés ! Lundi 20 avril 2020, Caroline Margeridon les a régalés en faisant un saut dans le passé. En effet, la brocanteuse d'Affaire conclue (France 2) a retrouvé des photos de sa jeunesse. Et face à cette trouvaille, elle a ensuite entrepris de faire défiler ces clichés sur sa page Instagram, de ses 20 ans à aujourd'hui. "4 photos, de 20 ans à 50 ans. Le temps passe et la vie est de plus en plus belle. Passez une bonne semaine mes amours. Mille câlins virtuels", a-t-elle inscrit en légende de sa publication.

Et surprise, on constate que Caroline Margeridon n'a que très peu changé au fil des années. Ses abonnés n'en ont pas cru leurs yeux. "Mais toi tu es intemporelle", "Magnifiques vos photos chère Caroline", "Tu n'as pas changé", "Vous n'avez pas pris une ride, c'est quoi votre secret ?". D'autres relèvent surtout une ressemblance frappante avec sa fille Victoire, à l'époque où elle avait son âge. "Victoire sait à qui elle ressemble", "On se demande si c'est ta fille ou toi...", "J'ai l'impression de voir Choupie en blonde", lit-on.

Et il est vrai, hormis la coupe de cheveux, que mère et fille se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Caroline Margeridon le prouve régulièrement en apparaissant complice au côté de la jeune femme de 21 ans qui travaille également dans la brocante, avec son frère Alexandre (22 ans). Entre l'acolyte de Pierre-Jean Chalençon et ses merveilles s'est développée une relation fusionnelle. La pétillante blonde n'hésite d'ailleurs jamais à leur rendre hommage sur ses réseaux sociaux.