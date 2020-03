Caroline Margeridon : son adorable hommage à ses enfants, sa "raison de vivre"

Ce n'est plus un secret pour personne, Caroline Margeridon est complètement gaga de ses deux enfants, Victoire (21 ans) et Alexandre (22 ans). Très expressive, elle ne manque jamais de leur déclarer leur amour, notamment sur les réseaux sociaux. Et alors que le confinement est de mise ces derniers temps, l'acheteuse dans Affaire conclue (France 2) est d'autant plus reconnaissante d'avoir à ses côtés ses petites merveilles.

C'est dans cet esprit que la pétillante blonde leur a fait honneur ce vendredi 27 mars 2020 sur sa page Instagram. "Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui j'avais envie de vous faire partager ma raison de vivre... Je suis si fière d'eux. Prenez soin de vous mes amours", a-t-elle confié en légende d'une adorable série de photos de leur trio familial. De leur plus jeune âge aux belles personnes qu'ils sont devenues, Victoire et Alexandre font le bonheur de leur maman mais aussi des internautes qui ont fondu devant ces clichés nostalgiques.

J'ai été 18 mois enceinte

Vous l'aurez compris, Caroline Margeridon ne manque pas d'affection et se qualifiait même de "maman hystérique" lors d'une interview pour Télé Loisirs. Il faut dire que la complice de Pierre-Jean Chalençon a eu le plaisir de les élever seule pendant une grande partie de leur jeunesse. "Ils ont 9 mois d'écart. J'ai été 18 mois enceinte. (...) Leur père, qui était jockey, est parti vivre à Hong Kong lorsqu'ils avaient 9 et 18 mois, ce qui m'a bien arrangée. Mes enfants étaient donc tout le temps avec moi", a-t-elle confié.

Aujourd'hui, Alexandre et Victoire suivent même les pas de la brocanteuse. Elle qui a déjà une boutique cotée au marché aux puces de Saint-Ouen, a aidé à lancer le business de son fils et de sa fille. "Tout de suite, Alexandre m'a dit : 'Maman, je veux travailler avec toi.' J'ai eu peur que ce soit une solution de facilité, mais finalement non. Quant à Victoire, je lui ai un peu imposé." Ainsi, Alexandre et Victoire se sont mis d'accord pour ouvrir une boutique spécialisée dans les designers du XXe siècle où se mêlent meubles, tableaux et "sac vintage de grandes marques". Une affaire qui roule !