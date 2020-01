Caroline Margeridon (Affaire conclue) : Ses tendres confidences sur ses enfants

Caroline Margeridon est ce qu'on pourrait communément appeler une maman poule. Ses deux enfants, Alexandre (22 ans) et Victoire (21 ans), sont incontestablement au centre de la vie de l'acheteuse d'Affaire conclue (France 2) et elle ne s'en cache pas. Interrogée à leur sujet dans Télé Loisirs, elle l'assume même fièrement. "Je suis la maman hystérique ! Si je pouvais les remettre dans mon ventre...", déclare-t-elle.

Il faut dire que Caroline Margeridon a eu la joie de les accueillir à seulement quelques mois d'intervalle. "Ils ont 9 mois d'écart. J'ai été 18 mois enceinte. Au moins, cela a été fait, c'est chouette !", se souvient-elle. Des naissances coup sur coup qui leur ont valu de solidifier leurs liens, en dépit de l'absence du père. "J'ai eu la chance d'élever mes enfants toute seule parce que leur père, qui était jockey, est parti vivre à Hong Kong lorsqu'ils avaient 9 et 18 mois, ce qui m'a bien arrangée. Mes enfants étaient donc tout le temps avec moi", a-t-elle confié. Si les années passent, Alexandre et Victoire sont loin de s'émanciper pour autant : "On vit ensemble, on part en vacances ensemble, on dîne ensemble..."

Leur relation fusionnelle les a même amenés à emménager les uns près des autres, et plus précisément "à moins de 4 mètres". Mieux encore, Caroline Margeridon les a initiés à sa propre passion, la brocante. Elle qui a déjà une boutique cotée au marché aux puces de Saint-Ouen, elle a aidé à lancer le business de son fils et de sa fille. "Tout de suite, Alexandre m'a dit : 'Maman, je veux travailler avec toi.' J'ai eu peur que ce soit une solution de facilité, mais finalement non. Quant à Victoire, je lui ai un peu imposé. Le problème, c'est qu'elle n'a pas le commerce dans l'âme." Ainsi, Alexandre et Victoire se sont mis d'accord pour ouvrir une boutique spécialisée dans les designers du XXe siècle où se mêlent meubles, tableaux et "sac vintage de grandes marques". Une affaire qui roule !