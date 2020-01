Caroline Margeridon (Affaire conclue): son fils opéré après un terrible accident

Caroline Margeridon a tout pour être comblée. En plus d'être devenue une véritable star grâce à Affaire conclue (France 2), la blonde déjantée s'épanouit en rendant prospère sa boutique du marché aux puces de Saint-Ouen. En outre, c'est sa vie de famille qui la comble de bonheur chaque jour. Il faut dire que Caroline Margeridon est l'heureuse maman de deux enfants, Victoire et Alexandre.

Complètement gaga, l'acheteuse partage de temps à autre de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux comme ce lundi 6 janvier. Via son compte Instagram, l'acolyte de Pierre-Jean Chalençon et Julien Cohen a posté une photo d'elle en compagnie de sa fille Victoire. Âgée de 21 ans, celle-ci est une ravissante jeune femme brune dont les traits du visage ressemblent fort à ceux de sa mère. En légende, Caroline Margeridon exprime son bonheur de passer du bon temps avec Victoire mais regrette toutefois l'absence de son fils, lequel se trouve en mauvaise posture. "Avec mon amour Victoire le temps que mon deuxième amour Alexandre sorte de son opération. Mais ne vous inquiétez pas, il est entre de très bonnes mains. C'est une manière d'évacuer mon stress", écrit-elle. Face aux commentaires inquiets des internautes, Caroline Margeridon a révélé que son fils avait été "écrasé" par "un fou alors qu'il était devant son coffre de voiture". Résultat : "Ligaments et tendons sectionnés."

Un malheureux incident pour le jeune homme qui a la même passion pour les objets que sa mère puisqu'il évolue en tant que marchand d'art. Avec sa soeur, Alexandre a même ouvert sa propre boutique tout proche de celle de Caroline Margeridon. La fratrie se spécialise dans les meubles du XXe siècle. La brocante se révèle être une affaire de famille !