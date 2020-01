Caroline Margeridon (Affaire conclue) provoque un tollé après un dîner luxueux

Décidément, c'est un repas qui est difficile à digérer. Depuis quelque temps, le chef cuisinier Nusret Gökçe, alias Salt Bae, est devenue une véritable attraction à Dubaï. La raison ? Ses repas hors de prix, et plus précisément son entrecôte dorée d'une valeur de 1 200 euros qu'il agrémente de sel d'une manière devenue célèbre. Les stars sont nombreuses à se ruer dans son restaurant, à l'image de Franck Ribéry, pour goûter ce luxueux plat. À l'occasion du Nouvel An, c'est Caroline Margeridon qui a succombé à la tendance.

En vacances à Dubaï, la brocanteuse d'Affaire conclue (France 2) a dévoilé en photos son passage dans l'établissement réputé. Sur les images, le steak en or est largement mis en valeur, de quoi faire grincer quelques dents. En quelques minutes, Caroline Margeridon s'est attiré les foudres des internautes, lesquels sont nombreux à lui avoir reproché d'être "indécente". "Snobisme extrême", "Pitoyable", "Tout cela me paraît excessif et inutile", lit-on entre autres gentillesses.

Face à ce tollé, la complice de Pierre-Jean Chalençon n'a pas tardé à répliquer. À travers un autre post où elle s'affiche fièrement devant un poster géant de Nusret Gökçe, elle appelle au calme et tente de justifier son coup de folie. "Mes amours, visiblement hier quand j'ai posté le restaurant où je me trouvais, certains d'entre vous ont été choqué, ce que je peux comprendre. Si je vous montre ce que j'ai la chance de voir, c'est pour vous faire partager mes aventures qui parfois sont incroyables. Ce n'est pas pour autant que je les comprends. Mais je ne juge jamais. La tolérance et la bienveillance font partie de ma vie et j'espère de la vôtre. Je vous aime", s'est-elle défendue. Sa mise au point a eu vite fait de faire taire les mauvaises langues.