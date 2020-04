Affaire conclue : Top 5 des plus grosses ventes

C'est l'un des plus gros succès de France 2. Depuis l'été 2017, Affaire conclue s'est imposée comme un rendez-vous incontournable chaque après-midi. Pourtant lancée dans la quasi-indifférence, l'émission est aujourd'hui regardée par des millions de téléspectateurs. Un succès notamment dû à l'animatrice Sophie Davant, qui parvient à tisser des liens avec les participants, mais aussi à l'équipe d'acheteurs, devenus de véritables phénomènes. Parmi eux, on retrouve Julien Cohen, Pierre-Jean Chalençon, Caroline Margeridon ou encore Stéphane Vanhandenhoven.

Ces derniers, en plus de faire le show, n'hésitent pas à faire monter les enchères, parfois jusqu'à s'arracher des objets à prix d'or. Purepeople.com vous propose aujourd'hui de faire le point sur les cinq plus grosses ventes du programme.

1 - Un surtout de table signé Pierre-Philippe Thomire : 16 500 euros

Au mois de janvier dernier, le dernier record en date a été battu grâce à Tristan, un jeune Nîmois électrotechnicien. Ce dernier a proposé une pièce unique et même "exceptionnelle" d'après les experts, à savoir un centre de table signé Pierre-Philippe Thomire, le meilleur bronzier à l'époque napoléonienne. Il a même acquis le titre de Ciseleur de l'Empereur comme récompense pour services rendus en 1809, ayant conçu un nombre de surtouts de table sophistiqués et élégants pour Napoléon Bonaparte et son entourage. L'objet ne pouvait donc que plaire à Pierre-Jean Chalençon. Et le féru de Napoléon a mis la main à la poche puisqu'il a déboursé pas moins de 16 500 euros.

2 - Une statue de lionceau en bronze signée Roger Godchaux : 12 750 euros

Le 3 octobre 2019, la retraitée Jacqueline, âgée de 89 ans, ne s'attendait sans doute pas à toucher le pactole en participant à l'émission. Et pourtant, grâce à son lionceau en bronze, les enchères se sont rapidement envolées. Il faut dire que la petite statue qu'elle a choisie est signée du peintre et sculpteur animalier français Roger Godchaux, l'un des sculpteurs les plus prisés du XXe siècle. Harold Hessel, le commissaire priseur, en était même ému lors de l'expertise. Il l'avait alors estimé à 7 000 euros et Caroline Pons a fini par l'obtenir pour pas moins de 12 750 euros.

3 - 16 dessins de Pablo Picasso : 9 300 euros

Le 28 avril 2019, lors de La Chasse aux objets, le spin-off d'Affaire conclue, la vendeuse auvergnate Odile s'est présentée devant les brocanteurs avec un carton à dessins du célèbre artiste Pablo Picasso. Elle les avait obtenus grâce à son compagnon, qui avait été maire de La Chaise-Dieu. À l'époque, il avait organisé une exposition de tableaux autour de l'artiste espagnol. La dernière femme et égérie de Pablo Picasso, Jacqueline Roque, lui avait alors offert ces 16 dessins. C'est Pierre-Jean Chalençon qui a réussi à les acquérir pour la somme de 9 300 euros.

4 - Une garniture de cheminée signée Jean-François-Théodore Gechter : 9 000 euros

Jean-François-Théodore Gechter était un sculpteur français réputé pour ses oeuvres aux sujets classiques et mythologiques. Plus tard, il passera à de plus petites sculptures et à des thèmes animaliers. C'est à cette période qu'il réalisera également des garnitures de cheminée toutes plus spectaculaires les unes que les autres. En mars 2019, l'acheteuse Caroline Pons a craqué pour l'une d'entre elles et a dépensé 9 000 euros.

5 - Un vélo que Lance Armstrong a offert à Michel Drucker : 8 500 euros

Le 30 mai 2019, France 2 proposait un numéro spécial d'Affaire conclue au cours duquel des célébrités étaient invitées à se séparer de leurs biens pour la bonne cause. Michel Drucker a joué le jeu en mettant aux enchères un cadeau que lui a offert le cycliste américain Lance Armstrong "à la fin de sa carrière". Il s'agit d'un vélo de 6 kilos fabriqué en carbone spécialement pour l'animateur de Vivement dimanche. Estimé au départ à 5 000 euros, le vélo a finalement été cédé à Caroline Margeridon pour la somme de 8 500 euros. Michel Drucker a ensuite reversé cette somme à l'association Œuvres des pupilles, dédiée aux orphelins des Sapeurs-Pompiers.

Hors classement, on retrouve également cette enchère du 15 septembre 2018. À l'époque, une vendeuse a proposé à la vente une voiture DeLorean DMC-12 qui a participé aux tournages du film Retour vers le futur. Le véhicule est estimé à 41 000 euros par l'expert, mais, lors de la vente, Julien Cohen ne va pas au-delà de 35 000 euros. L'affaire n'a donc pas été conclue. En outre, le record établi par le surtout de table de Pierre-Philippe Thomire et vendu à 16 500 euros va bientôt être battu, le 21 avril prochain. En effet, lors d'un épisode en quotidienne, une candidate viendra faire estimer un buste en marbre de Napoléon par Antoine-Denis Chaudet, ce qui lui vaudra de se hisser à la première place des meilleures ventes !