François-Xavier Renou (Affaire conclue) dans Koh-Lanta : "C'était horrible !"

François-Xavier Renou est le nouvel acheteur d'Affaire conclue (France 2), recruté après le départ de Pierre-Jean Chalençon. Mais le jeune homme est loin de faire sa première apparition télévisée. En 2002, François-Xavier Renou avait participé à Koh-Lanta, au Costa Rica. Une expérience qui l'a marqué à vie... et qu'il n'est pas prêt de retenter comme il le raconte à nos confrères de TV Mag.

Koh-Lanta, c'est l'aventure d'une vie, tous (ou presque) s'accordent à le dire. Et ils sont nombreux à ne pas hésiter à repartir à l'autre bout du monde avec Denis Brogniart pour une édition All Stars. Ce n'est pas le cas de François-Xavier Renou, qui, au contraire, ne repartirait pour rien au monde ! "Jamais, plutôt mourir, a-t-il lancé, amusé. C'était vraiment horrible, je ne le referai jamais. Jamais. Une fois, ça m'a suffi. Quand je vois tous ces candidats qui ne rêvent que d'y retourner, cela me semble dingue, mais chacun voit midi à sa porte. Entre mes cocktails à Bali et le champagne à Paris, il n'y a pas de place pour Koh-Lanta pour moi !"

Il faut dire que l'aventurier, à l'époque âgé de 25 ans, a beaucoup souffert sur place. De cette aventure, il garde le souvenir "d'avoir été mort de faim". "J'ai réalisé des choses que je n'avais jamais faites jusqu'alors, c'était un véritable dépassement de soi. Je n'avais jamais fait de camping de ma vie, donc même dormir par terre était une première, se souvient-il. Koh-Lanta, c'est aussi l'amitié et la trahison. J'étais jeune, complètement innocent et je me voyais dans une colonie de vacances. J'étais trop gentil et pas du tout concentré sur l'objectif des 100 000 euros."

Rappelons qu'au Costa Rica, François-Xavier avait tout de même tenu 31 jours de survie avant de se faire éliminer ! Celui qui est aussi appelé Fransoa Superstar en Asie a fait partie du jury final qui a élu Amel Fatnassi grande gagnante face à Nicolas Roy, décédé en février 2020 des suites d'un cancer annoncé quelques mois plus tôt, en novembre 2019.

Désormais, François-Xavier Renou officie du lundi au vendredi sur France 2 au côté de Sophie Davant dans Affaire conclue, où il rachète des objets pour les revendre.