Koh-Lanta : Un ancien finaliste atteint d'un cancer

En 2002, Nicolas Roy a participé à la saison 2 de l'émission Koh-Lanta sur TF1. Une édition lors de laquelle il avait perdu en finale face Amel Fatnassi. Dix-sept ans après avoir joué les aventuriers, il revient, notamment, dans une interview accordée à TVMag, sur son aventure et sur son choix délibéré de jouer les méchants. Il a aussi révélé souffrir d'une grave maladie.

Après avoir perdu en finale, Nicolas Roy avait tenté de reprendre sa revanche dix ans plus tard, en 2012, dans Koh-Lanta : La Revanche des héros. Moins chanceux cette fois, car victime des alliances, notamment d'un pacte financier passé entre plusieurs candidats, Nicolas Roy avait été éliminé rapidement, après six jours. Aujourd'hui âgé de 47 ans, l'aventurier a fait savoir que, même s'il le souhaitait, il ne pourrait pas participer une troisième fois à Koh-Lanta, et ce pour des raisons physiques. "Aujourd'hui, la tête dirait sans doute oui, mais j'ai un problème de santé assez grave", a-t-il déclaré.

Nicolas Roy a depuis deux ans un cancer de la mâchoire qui a endommagé sa dentition. Il explique : "Manger une coco dans Koh-Lanta me serait impossible. Physiquement, je suis encore en bonne forme physique, malgré le risque que le mal se répande. Une telle aventure me semble compliquée, mais j'ai 47 ans, une chouette vie avec une chouette famille et plein de copains." Et de conclure : "Il n'y a pas à s'inquiéter pour moi."