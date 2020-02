Koh-Lanta : Nicolas Roy, finaliste de l'émission, est mort à 48 ans

Nicolas Roy était atteint d'un cancer, qu'il avait révélé en novembre dernier, lors d'une interview accordée à TVMag. "Aujourd'hui, la tête dirait sans doute oui, mais j'ai un problème de santé assez grave", avait-il déclaré à l'époque, pour expliquer qu'il ne pourrait pas participer une nouvelle fois à Koh-Lanta, même si l'occasion se présentait. Nicolas avait depuis deux ans un cancer de la mâchoire, qui avait endommagé sa dentition. 'Manger une coco dans Koh-Lanta me serait impossible. Physiquement, je suis encore en bonne forme physique, malgré le risque que le mal se répande. Une telle aventure me semble compliquée, mais j'ai 47 ans, une chouette vie avec une chouette famille et plein de copains", avait-il expliqué. Il avait alors conclu en disant qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour lui...