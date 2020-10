Affaire Conclue : Julien Cohen rembarré par un vendeur, du jamais vu !

Il s'en passe des situations inédites dans Affaire conclue (France 2) ces derniers temps. Après le candidat qui a battu le pire record, un autre participant est entré dans l'histoire de l'émission animée par Sophie Davant, mercredi 21 octobre.

Après avoir vendu un bicorne pour une valeur de 410 euros dans une émission précédente, Jean-Pierre était de retour dans Affaire conclue mercredi avec un nouvel objet. Le retraité de 78 ans a proposé une affiche de Toulouse-Lautrec datant de 1906. Un bien estimé à 200 euros par la commissaire-priseur Diem Crenais. Une fois cette information recueillie, le candidat a fait son arrivée devant les acheteurs. Il espérait attirer l'attention de Diane Chatelet et Julien Cohen et n'a pas été déçu !

Très vite, la belle brune de 34 ans a fait savoir qu'elle était très intéressée par l'objet proposé par Jean-Pierre. Elle a donc très vite fait monter les enchères, de quoi ravir le candidat qui avait un petit faible pour Diane. S'il est resté silencieux un moment, Julien Cohen a fini par faire une proposition de 200 euros. Mais la Lyonnaise ne s'est pas laissée démonter et a donc proposé 220 euros. "Avec Diane oui c'est ok, tout le plaisir sera pour moi", s'est donc réjoui le participant.

Mais l'homme aux lunettes bleues ne comptait pas se laisser faire. "Comment ça c'est ok ? Retournez là-bas, ce n'est pas bon cette précipitation", a-t-il lancé. Jean-Pierre a donc fait savoir qu'il voulait faire plaisir à Diane. Une situation qui a amusé Julien Cohen, il a donc fait une nouvelle proposition : 300 euros. Mais le vendeur a persisté et signé : "Non, je n'ai qu'une parole." L'acheteur a vite compris qu'il ne gagnerait pas la bataille et s'est alors incliné face à Diane. "Il est énorme. Franchement il est très fort. Bravo, c'est la première fois qu'un mec nous fait ça ! Chapeau bas", a-t-il reconnu.