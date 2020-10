Affaire conclue bat un nouveau record : pire vente pour un plat à la forme improbable

La compétition Roland-Garros étant terminée, Affaire conclue était de retour sur France 2 lundi 12 octobre 2020. Et on peut dire que l'émission a fait un retour très remarqué grâce à Benoît. Le paysagiste normand adepte du bricolage a battu un record dont il se serait sans doute bien passé.

Pour ce nouveau numéro, de nouveaux candidats sont venus avec un objet personnel dans l'espoir de le vendre avec succès aux vendeurs d'Affaire conclue. Les téléspectateurs ont ainsi fait la connaissance de Benoît, un grand fan de brocante qui espère un jour ouvrir sa boutique. S'il réalise ce rêve, on espère qu'il se procurera des objets avec un peu plus de valeur que celui qu'il a apporté dans le programme présenté par Sophie Davant.

C'est avec un petit plat vintage et coloré représentant un navet que Benoît a fait son arrivée devant Sophie Davant et le commissaire-priseur Harold Hessel. Et très vite, ce dernier lui a fait savoir qu'il estimait son bien à 5 euros, notamment parce qu'il était un peu abîmé. Une fois devant les acheteurs, le candidat a bien vite compris qu'il n'en obtiendrait pas autant. Julien Cohen a fait savoir que le record de l'objet le moins bien vendu était de 5 euros (il s'agissait d'un pichet en émaux) et qu'il en aurait encore moins. De quoi le faire entrer dans l'histoire de l'émission. "Il ne faut pas dépasser 5 euros, sinon vous rentrez dans l'anonymat. Là, vous êtes au sommet de la pyramide", a lancé, taquin, l'acheteur aux célèbres lunettes bleues.

Après quelques enchères qui ont débuté à 2 euros, c'est finalement Diane Chatelet qui s'est procuré l'objet pour 4 euros. Une somme que Benoît a acceptée, d'autant plus que la belle brune était son acheteuse préférée. Malgré la petite somme qu'il encaissera, il était très heureux d'être venu dans l'émission, le plus important étant, n'est-ce pas, de participer.

Si Benoît a fait un navet avec son objet, d'autres candidats ont touché le sommet. En début d'année par exemple, Caroline Margueridon a mis la main sur un buste de Napoléon signé Antoine-Denis Chaudet pour la somme de 21 000 euros. La plus haute enchère d'Affaire conclue.