Caroline Margeridon : Le père de ses enfants est un célèbre sportif !

Caroline Margeridon est épanouie. Et le bonheur de l'acheteuse d'Affaire conclue (France 2) réside en partie dans sa famille. Elle est l'heureuse maman de deux enfants : Alexandre et Victoire, avec qui elle pose fièrement sur les réseaux sociaux. Toutefois, pas l'ombre du papa... Dans L'Instant De Luxe sur Non Stop People, elle révèle l'identité de ce dernier, qui est loin d'être un inconnu !

Le père d'Alexandre et Victoria est un célèbre sportif. En effet, il s'agit du jockey "qui gagne encore le plus de courses au monde alors qu'il est vieux", précise Caroline Margeridon, Gérald Mossé ! "Il m'a fait deux merveilleux enfants. J'ai eu la chance de les élever toute seule, confie la camarade de François-Xavier Renou et Sophie Davant. C'est vrai que beaucoup de gens disent : 'Mais avec qui elle a eu des enfants ?' Mais moi, j'adore le père de mes enfants ! On s'entend hyper bien."

Une belle entente aujourd'hui, mais un quotidien pas facile il y a quelques années. "Ce qui a été dur est le nombre de gens qui m'appelaient pour me demander le Tiercé, mais je n'y comprenais rien, se souvient-elle. Ils voulaient que je donne des tuyaux." Et de poursuivre : "C'était terrible ! Ils m'alpaguaient dans la rue pour dire : 'Vous êtes la femme de Gérald Mossé ! On a besoin de sous !' De toute façon, l'argent est toujours le nerf de la guerre."

Pour information, Gérald Mossé, c'est le Prix de l'Arc de Triomphe en 1990, le Prix de Diane, trois prix du Jockey Club et bien plus encore. À 53 ans, il est l'un des jockeys les plus titrés au monde. En juillet dernier, il expliquait sa passion au Parisien : "Je suis toujours aussi motivé. Je suis né pour la compétition. C'est d'ailleurs une passion plus qu'une profession." Depuis le mois de juin, Gérald Mossé, passé par Hong Kong, s'est installé en Italie où il officie pour la Scuderia Incolinx. "Je me suis parfaitement adapté. Je suis actuellement troisième du classement italien. Mais à cette période de l'année, les courses les plus importantes s'arrêtent à cause de la chaleur", avait-il lancé.