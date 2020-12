Caroline Margeridon, son célèbre ex parti après la naissance de leurs enfants : rares confidences

Caroline Margeridon est assurément une maman poule. Ses deux enfants, Alexandre (22 ans) et Victoire (21 ans), sont au centre de la vie de l'acheteuse d'Affaire conclue (France 2) et, ce depuis toujours. En effet, la meilleure ennemie de Julien Cohen a su dès son plus jeune âge quel genre de famille elle aurait. "Depuis que j'ai 5 ans, il paraît que je disais à mes grandes soeurs que, lorsque je serais grande, j'aurais deux enfants qui s'appelleraient Alexandre et Victoire et qui seront très proches. Ils ont seulement dix mois d'écart", a-t-elle confiée dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs.

Ce qu'elle imaginait peut-être moins à cette époque, c'est qu'elle les élèverait seule. Et pourtant, c'est bien ce qu'il s'est produit. Après avoir longtemps fréquenté, Gérald Mossé, célèbre jockey, elle s'en sépare à l'âge de 33 ans. Leurs enfants n'ont alors que 9 et 18 mois. Le sportif part même vivre à Hong Kong à cette époque, laissant sa famille derrière lui. Un départ qui n'a jamais été perçu comme un abandon aux yeux de Caroline Margeridon. Elle s'est même assurée que ses enfants ne le ressentent pas ainsi. "J'ai beaucoup protégé mes enfants en disant : 'Pauvre papa, il vit loin, il ne peut pas vous voir'. Mes enfants sont nés avec une structure, une colonne vertébrale, sans le déni ni la haine du papa qui était absent. J'ai toujours refusé de critiquer un père qui part car les enfants n'y sont pour rien. Très souvent, les adultes prennent les enfants en otage", a-t-elle estimé.

Sans aucun mauvais sentiments à l'égard de son ex, elle pousse alors ses enfants à construire une belle relation avec lui. "Quand ma fille était ado, je lui ai dit : 'Ton père est génial en tant que pote, gère le comme un copain car il est très drôle. Prends le côté positif'". Résultat : "Aujourd'hui, tout le monde s'entend plutôt bien".

Caroline Margeridon a rendu un point malgré tout non discutable : celui du nom de famille de ses enfants, le même que le sien. "C'était pour moi une évidence que mes enfants s'appelleraient Margeridon parce que je suis fière de ce nom. Je suis basque et le revendique. J'avais un grand-père incroyable qui avait une grosse entreprise avec 4000 employés. Pour moi, ça n'était même pas pensable que mes enfants ne portent pas mon nom !"