Caroline Margeridon séparée d'un célèbre sportif malgré leur vie de rêve : pourquoi tout est fini

Caroline Margeridon fait, avec Sophie Davant, Julien Cohen et François-Xavier Renou, les beaux jours d'Affaire conclue (France 2). Sur les réseaux sociaux, la jolie blonde de 54 ans partage son quotidien, mais reste discrète sur sa vie amoureuse. Auprès de nos confrères du magazine Gala, celle qui se présente comme brocanteuse au célèbre marché Biron des Puces de Saint-Ouen se livre sur les hommes qui ont partagé son quotidien.

Elle a longtemps fréquenté Gérald Mossé, célèbre jockey qui n'est autre que le père de ses deux enfants Alexandre (23 ans) et Victoire (22 ans). Et, il y a deux ans de cela, en 2018, elle a divorcé de son dernier mari. "Quand on ne s'aime plus, j'aime autant qu'on rompe. Je ne vis pas pour les avantages ou les apparences, lance celle qui s'est convertie au judaïsme, religion de "tous les hommes de [sa] vie" en 2017. Je me suis séparée du père de mes enfants à 33 ans. J'avais une vie de rêve, mais ça n'allait plus entre nous."

Caroline Margeridon : "J'ai eu très peu d'hommes dans ma vie"

Après sa belle histoire d'amour avec Gérald Mossé, Caroline Margeridon –en couple depuis un an avec son compagnon suisse – n'a pas enchaîné les relations. "J'ai eu très peu d'hommes dans ma vie. Je suis exigeante", confie-t-elle. D'ailleurs, sa "copine" Régine chez qui elle "allait faire la fête" lorsqu'elle était adolescente lui répète que si elle avait eu son physique, "elle aurait mené une vie couverte d'hommes et d'or". De son côté, l'acheteuse d'Affaire conclue préfère s'entourer de bons amis que de bons amants. Elle se définit d'ailleurs comme une "fille toujours fourrée avec sa bande de copains gay".

