Julien Cohen victime d'une inondation : coup dur pour la star d'Affaire Conclue

Gros coup dur mercredi 6 août 2020 pour Julien Cohen, homme d'affaires et antiquaire qui n'est autre que l'une des stars de l'émission Affaire conclue sur France 2. Comme il l'a dévoilé en Story de son compte Instagram, un incident a eu lieu devant une de ses boutiques. Les portes sont donc restées fermées. A l'heure actuelle, nous ne savons pas si des dégâts ont également été relevés dans son magasin.

"Après une année 2019 marquée par les grèves en tous genres, un début d'année en mode Covid-19 et confinement, il ne manquait qu'une belle inondation... C'était fait ce matin devant notre boutique, une canalisation qui a explosé. Pas de vacances pour les bras. Bonne journée à vous tous", a-t-il fait savoir via le célèbre réseau social. Julien Cohen semble lassé des péripéties de ces derniers mois, particulièrement compliqués à surmonter pour les commerçants.

Même si Julien Cohen est propriétaire de plusieurs boutiques, celle qui a été touchée se trouve au 3 Rue Paul Bert, 93400 Saint-Ouen. Il s'agit de My discoveries, le plus grand magasin du marché aux Puces de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). On comprend donc son désarroi.

Et comme on peut le voir sur le montage photo qu'il a publié, l'inondation faisait plusieurs centimètres de haut et des ouvriers ont creusé le béton juste davant sa boutique afin de procéder à des réparations. Bien sûr, Julien Cohen a dû laisser son magasin fermé.

Nul doute qu'il saura rebondir vite - il l'a toujours su, c'est un débrouillard. "Ado, j'ai découvert que j'excellais dans les jeux de hasard, qui ne sont en fin de compte que des jeux de probabilité et de tactique. A 18 ans, j'ai gagné mon premier million au backgammon et chaque mois je remportais 100 000 francs (soit 15 000 euros) (...) Mon père et ma mère m'ont inculqué la valeur du travail : je ne me voyais pas continuer cette existence", confiait-il récemment à Capital. Depuis, il a continué de faire fortune et est aujourd'hui un personnage de télévision très aimé des Français.