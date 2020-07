Julien Cohen dévoile un terrible accident : "J'en garde les stigmates"

Les acheteurs d'Affaire conclue seront à l'honneur dans le prochain numéro du magazine Télé Loisirs. Tous ont raconté un souvenir de vacances et n'ont pas hésité à dévoiler une photo pour illustrer leurs propos. Julien Cohen (53 ans) a dévoilé une séance de drague qui a très mal tourné.

Quand il était enfant, Julien Cohen passait ses vacances dans un petit village d'Eure-et-Loir où son père possédait une usine d'écussons. Avec ses deux frères, ils étaient toujours en vadrouille. Il a donc dévoilé une photo sur laquelle ils posaient tous les trois. "Sur la photo, j'ai 11 ans. Je n'étais pas très grand, mais j'ai grandi très vite et rattrapé mon frère, qui n'avait qu'un an de plus... et qui s'est arrêté de grandir. Entre nous, c'était la compétition pour les filles", a-t-il expliqué.

Un esprit de compétition régnait en effet entre eux, Julien Cohen a donc eu ses premières copines "très tôt". "Nous essayions d'en rapporter un maximum à la maison et les plus belles possible. Pendant un certain temps, c'était mon frère aîné qui avait un avantage. Il fallait être plus astucieux et miser sur autre chose que la taille", a poursuivi l'époux de Karine. Mais, un jour, alors qu'il essayait d'impressionner des filles pour se démarquer de ses frères, cela s'est retourné contre lui. "Nous avions des vélos à vitesse et nous faisions des concours de dérapage devant des filles. À un moment, je me vautre, je tombe, les bras nus, je m'éclate le bras sur le sol avec plein de gravier. J'ai encore dans mon coude gauche, un gravier qui est resté à l'intérieur. Quand on l'a découvert, tout était cicatrisé, on s'est dit que ce n'était pas la peine de me rouvrir le coude. J'en garde les stigmates aujourd'hui : j'ai une petite boule au niveau du coude, qui est un gravier...", a-t-il admis auprès de nos confrères. Voilà une séance de drague qui a dérapé !

Un ancien séducteur

Julien Cohen n'a jamais caché que, durant de longues années, il avait été un homme à femmes. Mais cela a changé quand il a rencontré sa première femme avec laquelle il a eu ses deux enfants, Carla et Zacary. Après plusieurs années de vie commune, ils ont finalement divorcé. Mais le beau brun d'Affaire conclue (France 2) est de nouveau tombé amoureux, d'une femme prénommée Karine, mère de trois enfants. Depuis vingt-deux ans, ils filent le parfait amour et ont accueilli leur fille Nina il y a treize ans. Malgré le temps qui passe, l'homme aux lunettes bleues est toujours aussi fou de sa chère et tendre. "J'ai envie de ma femme tous les jours. Vous en connaissez beaucoup des couples qui ont encore du désir l'un pour l'autre après vingt-deux ans de vie commune ? Je ne l'ai jamais vue négligée et, dix minutes après s'être réveillée, elle est déjà impeccable. À 56 ans, ma femme est toujours autant exceptionnelle, sans Botox et sans aucun lifting. Pour être à sa hauteur, j'essaie toujours d'être parfait et de garder la ligne. Et cela demande beaucoup de rigueur et de sacrifices", confiait-il à Closer en décembre 2019.

Les souvenirs d'enfance de Julien Cohen et des autres acheteurs d'Affaire conclue sont à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 6 juillet 2020.