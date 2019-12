Julien Cohen fou de sa femme : "J'ai envie d'elle tous les jours"

Julien Cohen (53 ans) était un grand séducteur dans l'âme avant de rencontrer sa première épouse Marie-Laure. Mais elle a réussi à le faire changer et lui a permis de devenir papa d'une fille prénommée Carla et d'un garçon, Zacary. Après plusieurs années de vie commune, ils ont finalement divorcé. La star d'Affaire conclue (France 2) a ensuite rencontré Karine, une mère de trois enfants. Depuis vingt-deux ans, ils filent le parfait amour et ont accueilli leur fille Nina il y a treize ans. Un bonheur qu'il a évoqué au cours de son interview pour le magazine Closer.

Après toutes ces années, Julien Cohen a toujours autant de désir pour sa femme. Et elle le pousse indirectement à rester au top de sa forme : "J'ai envie de ma femme tous les jours. Vous en connaissez beaucoup des couples qui ont encore du désir l'un pour l'autre après vingt-deux ans de vie commune ? Je ne l'ai jamais vue négligée et, dix minutes après s'être réveillée, elle est déjà impeccable. À 56 ans, ma femme est toujours autant exceptionnelle, sans Botox et sans aucun lifting. Pour être à sa hauteur, j'essaie toujours d'être parfait et de garder la ligne. Et cela demande beaucoup de rigueur et de sacrifices."

Julien Cohen ne cache pas que son épouse est parfois inquiète de le savoir courtisé. Mais le propriétaire du magasin My Discoveries, à Saint-Ouen, a une petite technique pour en faire fuir certaines : "Je suis surtout courtisé par des femmes qui ont entre 70 et 95 ans. Effectivement, ma femme est jalouse, mais je parle suffisamment d'elle à la télé pour écoeurer toutes les autres."

L'intégralité de l'interview de Julien Cohen est à retrouver dans le magazine Closer du 20 décembre 2019.