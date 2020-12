Caroline Margeridon, une Porsche et des bijoux de luxe : l'acheteuse très cash sur son argent

Caroline Margeridon a de l'argent et elle ne s'en cache pas ! L'une des acheteuses préférées d'Affaire conclue a roulé sa bosse depuis son plus jeune âge, dès lors qu'elle a été frappée par la passion de la brocante. En effet, la jolie blonde a rapidement compris qu'elle voulait passer sa vie à dégoter des biens inestimables. Aujourd'hui âgée de 54 ans, elle peut se vanter d'avoir réussi ce pari fou en étant aux commandes de plusieurs business juteux.

"Avec mes cinq boutiques aux Puces de Saint-Ouen, ou encore ma société de gardiennage, sans parler des tournages d'Affaire conclue, c'est vrai que je suis très occupée", a-t-elle reconnu dans les pages de France Dimanche. Il faut dire que Caroline Margeridon s'est toujours battue pour être indépendante financièrement. "Pour moi l'argent contribue forcément à la liberté. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler", estime-t-elle. Et, force est de constater que la maman d'Alexandre et Victoire n'a désormais aucun mal à étaler sa richesse. "Je roule certes en Porsche, je possède des sacs et des bijoux de grandes marques, mais je ne les dois à personne. Je les ai achetés avec les sous que j'ai gagnés en travaillant beaucoup", souligne-t-elle malgré tout.

Moi, je me détesterai

À sa grande surprise, son rapport à l'argent ne lui a jamais valu de critiques de la part des internautes ou des téléspectateurs. "Je suis l'archétype de la blonde qu'on déteste. Moi je me détesterai", avoue-t-elle. Mais non, Caroline Margeridon est suivie par une communauté toujours plus fidèle. Toutefois, certains internautes ont grincé des dents en début d'année, lorsqu'elle s'est offert le célèbre repas hors de prix du chef cuisinier Nusret Gökçe, alias Salt Bae. "Il m'est quand même arrivé une fois d'avoir choqué quelques-uns de mes followers sur Instagram parce que j'avais voulu goûter une de ces viandes recouvertes d'une feuille d'or dans un célèbre restaurant à Dubaï", s'est-elle souvenue auprès de nos confrères. Un dîner d'une valeur de 1 200 euros qui avait en effet beaucoup fait jaser. Mais la meilleure ennemie de Julien Cohen l'assure, elle n'est "pas aussi attachée que ça au matériel et à l'argent".

Elle le prouve en évoquant sa séparation avec le père de ses enfants. "Nous étions très riches. On vivait dans un château, avec quarante employés pour me servir, mais ça ne m'a pas empêchée de partir du jour au lendemain sans rien demander. J'ai dû revendre certaines de mes affaires pour m'en sortir", a-t-elle confié.

L'interview de Caroline Margeridon est à découvrir en intégralité dans le nouveau numéro de France dimanche.