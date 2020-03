Caroline Margeridon (Affaire conclue) : "J'ai commencé en faisant les poubelles"

La brocante, c'est une affaire de famille pour Caroline Margeridon ! Alors que ses deux enfants, Alexandre (22 ans) et Victoire (21 ans), suivent ses pas et ont déjà leur boutique spécialisée dans les designers du XXe siècle, elle-même a appris les ficelles du métier par sa mère. C'est ce qu'elle a révélé sur le plateau de Vivement dimanche le 1er mars 2020.

Sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker, la jolie blonde et complice de Pierre-Jean Chalençon avec lequel elle se trouvait, Caroline Margeridon est revenue sur son enfance marquée par les affaires de sa mère. "Ma mère qui était brocanteuse et que j'adorais, je rêvais que je partais en camion avec elle. Elle avait acheté un gros break américain, on partait en Angleterre chiner...", se souvient-elle.

Pour l'imiter du mieux qu'elle pouvait, Caroline Margeridon se constituait même sa propre collection d'objets issus de... poubelles, et ce dès son plus jeune âge. "Je ne vendais pas mes vêtements, parce que j'adore garder mes vêtements. Donc, moi, je faisais les poubelles. J'ai commencé comme ça. On habitait à Saint-Cloud et les gens jetaient n'importe quoi. Je stockais dans ma chambre et puis, tous les six mois, il y avait une grosse brocante qui existe toujours et qui s'appelle La Foire à la Ferraille et au Jambon, à Chatou... Ma mère avait des stands là-bas et je vendais... J'ai commencé, j'avais 5 ans !", assure-t-elle non sans fierté. Et de préciser : "J'obligeais les gens à me faire des chèques, je trouvais que ça faisait plus riche." Une anecdote qui n'a pas manqué de faire rire le public et qui nous permet de mieux comprendre le grain de folie de Caroline Margeridon, devenue incontournable sur le petit écran grâce à Affaire conclue (France 2).