Julien Cohen, "un fêlé de Parigot" à la "bêtise pure" : ses dernières vidéos lui attirent de vives critiques

Julien Cohen n'a apparemment pas fait la meilleure des affaires en se rendant en baie de Somme au cours du week-end. Avec sa femme, le célèbre brocanteur espérait pourtant passer un doux séjour dans cette région de France, l'une des plus belles du pays même. Du moins lorsque la pluie et le froid ne s'y invitent pas. Malheureusement pour l'une des stars d'Affaire conclue (France 2), ses projets sont bel et bien tous tombés à l'eau.

Sur Facebook, Julien Cohen a donc pris un malin plaisir à ironiser sur la situation en postant des vidéos de lui apparemment très déçu de son week-end. Une première vidéo intitulée Une après-midi de rêve... ou presque donne le ton. "Je suis dans la baie de Somme, il fait un temps, mais de merde. Pire qu'en Angleterre. J'ai trouvé un beau monument, un vestige, un beau blockhaus. Y'a des cailloux partout. On voulait aller voir les phoques, mais il faut des bottes... ça sent le programme de merde. On peut faire un petit tour du paysage, ce qu'on voit, pour ma femme, c'est beau. Ça sent la belle, belle après-midi ça", lâche-t-il. Plus tard, il apparaît sur le réseau social une seconde fois avec la vidéo Ouf c'est fini. Cette fois, Julien Cohen s'agace devant un panneau lui indiquant qu'il n'a pas le droit de poursuivre sa balade. "La baignade est interdite, mais la promenade est dangereuse. Ils nous mettent qu'il ne faut pas voler les phoques, faudrait être con pour voler un phoque. Il va falloir faire chemin dans le sens inverse, il y a 8 km. La mer monte, il va falloir aller marcher dans l'herbe. C'est une après-midi de merde, mais de merde", résume-t-il.

Bêtise pure et sans aucun intérêt

Peut-être conscient d'y être allé un peu fort dans ses commentaires, Julien Cohen a tenté de nuancer ses propos en assurant avoir malgré tout trouvé la région de la Picardie "superbe" et le paysage "fabuleux" en dépit du mauvais temps. "Je blaguais évidemment hier en disant que c'était un week-end de merde, on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude", a-t-il déclaré. Mais le mal était fait, surtout pour les internautes originaires de la baie de Somme, lesquels ont pris ses critiques personnellement.

Comme l'ont relevé nos confrères du Courrier Picard, Julien Cohen a été épinglé pour son manque de connaissance vis-à-vis de cette région et surtout pour son non respect. "Il n'y a qu'un fêlé de Parigot pour venir en tenue de brunch sur la Manche en hiver... [...] Cher monsieur que je ne connais pas, votre discours ne m'engage pas à faire conversation avec vous ", "On est en hiver, c'est normal qu'il fasse un 'temps de merde'", "Peut-être juste rappeler à ce... (restons polis) que le mois de février est un mois d'hiver et que bien sûr, il fait froid... Que, pour raison de confinement, rien n'est ouvert ! Que c'est aussi triste qu'ailleurs. Pour le reste, qu'il aille voir d'autres contrées. Bêtise pure et sans aucun intérêt", peut-on lire. Et pour un autre de se moquer : "C'est bien le seul Parisien qui ne vient pas en baie avec des bottes. Ce sont même les seuls à marcher avec sur le béton. Mais il a quand même le k-way semi-ouvert sur doudoune extra-light mode Paris 15e ! Le déguisement est presque complet". Aïe...