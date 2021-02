Caroline Margeridon cambriolée à Paris : une fortune lui a été dérobée

Quelques jours plus tard, la police avait retrouvé le sac de Caroline. Très heureuse, elle avait posté une photo sur Instagram avec son précieux sac et avait écrit : "MERCI, MERCI, MERCI à toute l'équipe de la Police nationale de Saint Ouen. Si me retrouver mon sac en moins de 5 jours ce n'est pas des vrais pros?!?! Il m'avait été volé dans une vitrine pour présenter les boucles Key-Unique que nous vendons. Je pense que les remercier de temps en temps n'est pas du luxe." Espérons que la police retrouve aussi rapidement les objets dérobés durant son cambriolage.