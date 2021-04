Caroline Margeridon "folle de rage" à cause de voyous : une plainte bientôt déposée

Trop c'est trop pour Caroline Margeridon. Avec sa notoriété qui explose grâce à Affaire conclue (France 2), l'image de la marchande d'art est désormais régulièrement utilisée à mauvais escient. En effet, elle a constaté plus d'une fois que des personnes malveillantes se faisaient passer pour elle pour soutirer de l'argent à sa communauté.

Lundi 12 avril 2021, après avoir reçu de nouveaux témoignages alarmants, Caroline Margeridon a pris la parole sur Instagram. "Je suis très énervée, c'est un gros coup de gueule que je vais faire pour vous protéger parce que certains d'entre vous m'ont écrit ou ont écrit à la Warner [société de production de l'émission Affaire conclue, ndlr] en me disant que je vous avais répondu via Facebook", a-t-elle d'abord expliqué. Sauf que Caroline Margeridon n'utilise plus son compte Facebook depuis un moment maintenant. Ce qui rend la situation très compliquée. "D'une, je ne peux pas vous répondre et de deux, je ne peux pas me rendre compte de qui a encore usurpé mon identité", regrette-t-elle.

Résultat : elle compte de plus en plus de victimes. "Visiblement, il y a des personnes qui se sont fait avoir par des gens qui ont dit que c'était moi, qui ont répondu à ma place en demandant des photos pour des objets à vendre, pour des expertises, les gens ont demandé les adresses... Il y a même une personne, la pauvre, on lui a dit 'Faut que vous nous envoyez 400 euros pour que je puisse vous répondre', vous savez quoi je ne vous prends aucun argent pour faire des expertises !", a rapporté Caroline Margeridon.