Ange Noiret : Le présentateur de LCI déstabilisé à l'antenne par... des danseuses du Moulin Rouge !

La meilleure météo de l'année

La présence des huit danseuses a non seulement déstabilisé Ange Noiret (à la tête de la chronique météo depuis plus de dix ans) mais l'a également empêché de présenter correctement la carte de la France dans son entièreté. Sur un air de French Cancan, le présentateur a réussi, tant bien que mal, à présenter le temps et les températures. Une séquence durant laquelle ce dernier ne s'est pas gêné de faire quelques petits jeux de mots pour cacher ses émotions.

"Les températures ce matin, c'est la douceur qui domine du Nord-Est à la Méditerranée", a-t-il expliqué, un peu perturbé. Avant de poursuivre, avec autodérision : "Et cette après-midi, de la chaleur comme moi sur le plateau." Ce qui a provoqué les rires des animateurs sur le plateau, dont celui de Christophe Beaugrand, visiblement très amusé de voir son collègue dans l'embarras. Un moment à la fois insolite et drôle qu'Anne-Chloé Bottet a qualifié, non sans ironie, comme étant "la meilleure météo de l'année".