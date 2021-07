Christophe Beaugrand : Qui est Ghislain Gerin, son mari et père de son fils Valentin ?

Après sept années d'amour, Christophe Beaugrand et son amoureux Ghislain Gerin ont célébré leur mariage en juillet 2018. Le couple file le parfait amour et agrandit même la famille ! En effet, le petit Valentin est né le 9 novembre 2019 aux États-Unis par GPA (gestation pour autrui). C'est désormais à trois que la petite famille évolue. Si Christophe Beaugrand est un animateur connu et reconnu à la télévision, son mari Ghislain Gerin (32 ans) se fait plus discret... Retour sur son parcours.

Tout comme sa moitié, le charmant papa de l'adorable Valentin travaille dans le milieu de l'audiovisuel. Plus encore, Ghislain Gerin est journaliste. Après des études à l'EFAP (École Françaises des Attachés de Presse), il s'est dirigé vers M6, où il a officié comme assistant réalisateur et enquêteur. En 2013, il quitte la chaîne pour un poste de journaliste et correspondant duplex sur TMC. Un deuxième boulot qui ne durera que quelques mois.

Ghislain Gerin : Une carrière à la télévision, comme son chéri Christophe Beaugrand

Finalement, c'est chez France Télévisions que l'amoureux de Christophe Beaugrand s'épanouit. Il a dirigé le département Tourisme et Patrimoine durant deux ans chez France 3 avant de finalement rejoindre France 5. Sur la chaîne, Ghislain Gerin est aux commandes de la rubrique consommation de l'émission La Quotidienne. Ses sujets de prédilections sont l'immobilier, le bio ou encore la déco.

Mais son métier, il n'en parle que très peu. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram où il est suivi par plus de 32 000 abonnés, Ghislain Gerin partage un peu de sa vie de famille. De tendres moments avec Christophe Beaugrand et leur fils Valentin sont partagés. Madame, l'adorable femelle berger australien de la famille, est elle aussi sur les photos ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau quotidien de papa apaise le couple. "C'était mon rêve depuis toujours. Ni Ghislain ni moi ne sommes des clubbers. On a naturellement un côté casanier qui convient parfaitement au rythme parental", confiait l'animateur de 44 ans à Gala en septembre 2020.