Maxime Dereymez prêt à quitter Danse avec les stars ? La phrase qui inquiète

Maxime Dereymez est l'un des rares danseurs présent depuis le début de Danse avec les stars. Depuis 2011, le beau brun de 37 ans a en effet appris les bases des danses de salon et des chorégraphies impressionnantes à différentes personnalités telles que Sofia Essaïdi (saison 1), Laury Thilleman (saison 4, en 2013), Tonya Kinzinger (saison 5, en 2014) ou Pamela Anderson (saison 9, en 2018). Il a même remporté la saison 2 au côté de la chanteuse Shy'm. Mais il se pourrait que Clara Morgane (saison 10, en 2019) soit la dernière qu'il a fait valser en salle de répétitions ou sur le parquet du fameux studio 217.

Interrogé sur sa possible présence à la saison 11 de Danse avec les stars par Télé 7 Jours, Maxime Dereymez a laissé entendre qu'il pourrait bien céder sa place. "Je participe à l'émission depuis le début. Chaque année, je me dis que je ne pourrai pas faire mieux. C'est difficile de se renouveler", a-t-il justifié son hésitation. Mais que les fans de l'acolyte de Katrina Patchett se rassurent, sa décision est encore loin d'être prise : "Je verrai, en temps voulu, si je participe encore."

En attendant, Maxime Dereymez va se concentrer sur la nouvelle tournée de sa troupe D'pendanse. L'histoire du groupe a débuté en 2010, pour les besoins de l'émission de France Ô Dancestreet. Il s'est ensuite produit lors de divers galas ou festivals et depuis 2015, il connaît un gros succès avec son spectacle Entre nous. La joyeuse bande se produit dans de grandes salles telles que l'AccorHotels Arena, le Palais des Sports de Lyon ou le Cirque Royal de Bruxelles.

D'pendanse est composée de Maxime Dereymez, Katrina Patchett, Denitsa Ikonomova, Emmanuelle Berne, Guillaume Foucault, Christian Millette, Yann-Alrick Morteuil et Jade Geropp. Cette année, Jordan Mouillerac, qui a participé aux saisons 8 et 9 de Danse avec les stars, et Johanna Bergeon (qui a été 11 fois championne de France) ont rejoint les rangs. La tournée 2020 a débuté le 1er janvier à Troyes. Les danseurs passeront aussi par Paris le 7 mars, Lyon le 14 avril ou Grenoble le 6 juin. La tournée 2020 prendra fin à Toulouse, le 20 juin.