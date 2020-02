Valérie Damidot : Nouveau tatouage copié par sa fille Roxane !

Sa famille, elle l'a dans la peau. Valérie Damidot , grande adepte assumée de l'art du tatouage, s'est offert un nouveau motif. Plus exactement, une jolie phrase qu'elle a décidé d'encrer sur son avant-bras. Le 23 février 2020, l'animatrice s'est emparée de son compte Instagram pour montrer cette nouvelle fantaisie au sens profond. Les mots "comme la lune et les étoiles" parcourent désormais sa peau, traduction de l'expression "To the moon and back" – un titre, notamment, du groupe Savage Garden – que l'on pourrait interpréter comme : "Je t'aime plus que tout au monde." Et pour cause, elle ne s'est pas lancée seule dans l'aventure. Sa fille Roxane a choisi la même phrase au même endroit.

Ce n'est pas la première fois que la mère est la fille se font tatouer des motifs communs. Pas plus tard qu'en août dernier, Valérie Damidot dévoilait que la lune qui orne son poignet n'était pas un modèle totalement unique. Son compagnon Régis a également un joli croissant sur l'omoplate et ses enfants, Roxane et Norman, sur les côtes. Sa "Luna banda", comme elle l'appelle. Décidément, c'est avec les yeux plein d'étoiles qu'elle évoque, avec son propre corps, la chair de sa chair. "On est une famille extrêmement fusionnelle, expliquait-elle à Purepeople en 2014. Du coup, quand l'un des membres de la famille a un projet qui lui tient à coeur, on est tous derrière lui. Je suis fière d'avoir des enfants comme ça et je suis sûre qu'ils sont fiers de leur maman."