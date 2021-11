Valérie Damidot révèle avoir avorté à deux reprises : "On m'a bien culpabilisée !"

Le jour J, il n'a pas pu venir...

"Je n'étais pas prête à être maman, se souvient-elle. J'ai avorté sur mon lieu de vacances. C'était il y a 36 ans. Le médecin censé m'avorter comprenait totalement mes raisons, mais le jour J, il n'a pas pu venir. Son remplaçant m'a bien culpabilisée. 'T'es sûre ? C'est un enfant, là. Et c'est irréversible.' A la sortie, je me suis dit : 'T'es là pour commettre un acte médical, pas pour me dire que ça va finir à la poubelle, enfoiré'." Elle était heureusement entourée par sa famille et ses amis. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et Valérie Damidot espère insuffler de la force, avec son témoignage, à celles qui sont seules dans l'épreuve.

Personne ne m'avait prévenue qu'autant de sang coulait

"J'aurais aimé qu'on m'explique plus comment ça allait se passer, regrette-t-elle. Personne ne m'avait prévenue qu'autant de sang coulait. Je n'ai pas eu mal, mais ça créé un stress, une fatigue difficiles." Aujourd'hui, Valérie Damidot est la plus heureuse du monde, auprès de sa fille Roxane et de son fils Norman. Et si elle adore sa famille actuelle, dans sa configuration actuelle, elle a bien failli l'agrandir bien malgré elle : "J'ai aussi avorté plus tard, à mon retour de couches, après la naissance de mon fils. J'avais 29 ans et déjà deux enfants, précise la présentatrice, compagne de Régis. Il n'y a même pas eu de discussion." Pour Valérie Damidot, avoir un enfant est la plus belle des choses. Mais à condition de vraiment le vouloir, évidemment...

