Valérie Damidot irremplaçable ? Petit tacle contre son ancienne chaîne

Du 26 avril 2006 au 12 juillet 2015, Valérie Damidot a fait les beaux jours de M6 avec l'émission D&CO. L'animatrice de 54 ans a aidé de nombreuses familles à redécorer leur appartement ou leur maison, un programme feel good qui plaisait aux téléspectateurs. Mais après le départ de la maroufleuse, le public n'a plus été au rendez-vous. La chaîne a tenté de relancer l'émission avec Sophie Ferjani, en vain. Mais cela n'a pas été une grande surprise pour l'animatrice qui officie aujourd'hui sur TF1.

Interrogée par Télé Loisirs, dans le cadre du nouveau format podcast "Success Story", Valérie Damidot a expliqué pourquoi, selon elle, D&CO ne lui avait pas survécu : "C'est idiot d'avoir fait ça. C'est une émission qui est ultra-incarnée. Moi, quand j'animais D&CO, je parlais et je donnais des claques à la caméra, je m'adressais directement aux téléspectateurs, on faisait les cons. C'était une vraie émission d'humeur. Si on m'avait proposé cette émission alors que j'étais aux commandes d'une autre, j'aurais refusé. Même Stéphane Plaza lui avait dit à l'époque."

Loin d'avoir une dent contre sa remplaçante, Valérie Damidot a fait savoir que ce n'était pas de sa faute si cela n'avait pas fonctionné : "Il aurait fallu que Sophie Ferjani ait sa propre émission de déco. Là, on lui a demandé de prendre ma salopette qui était trop grande pour elle et on lui a dit : 'Démerde-toi.' Ça n'est ni son caractère ni sa personnalité ni son univers. C'était sûr que ça ne fonctionnerait pas, ça n'est pas de sa faute. Mais en télé, on pense souvent que les gens sont remplaçables. Là, en l'occurrence, c'était impossible, j'incarnais trop ce programme." Elle était en revanche quelque peu remontée contre M6 au moment de son départ. La raison ? La chaîne avait supprimé les prime pour faire plusieurs émissions, un gâchis selon la présentatrice. En outre, M6 ne voulait pas relancer Victoire Bonnot, série dans laquelle elle a joué de 2010 à 2012. Elle avait donc pris la décision de quitter le navire. "Je ne pouvais pas rester et faire comme si je n'étais pas en colère", a-t-elle conclu.

En route vers TF1

À la suite de son départ de M6, Valérie Damidot a été embauchée par le groupe NRJ pour présenter Le Labo de Damidot. Elle a également intégré L'Académie des neuf, présentée par Benjamin Castaldi et a décroché une nouvelle émission de déco : Mission plus-value. En 2017, après avoir participé à la saison 7 de Danse avec les stars, elle a rejoint TF1 avec l'émission Les Français ont du génie ! Elle a également commenté la série documentaire La Vie secrète des chats. Depuis fin septembre 2017, elle est aux commandes des As de la déco et en novembre et décembre 2017 et 2018, elle a présenté Mon plus beau Noël, émission qui reviendra prochainement. Cette année, elle sera au côté de l'ancien candidat de Top Chef Juan Arbelaez. Lors des étés 2018 et 2019, elle a animé Les Plus Belles Vacances. Autant de projets qui la comblent de bonheur.