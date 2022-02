"Ça se fout à poil" : Le séduisant fils de Valérie Damidot fait tomber le haut en photo

A 57 ans, l'animatrice Valérie Damidot est la maman de deux enfants : Roxanne et Norman. Deux têtes blondes dont elle est complètement gaga, au point de leur avoir dédié un imposant tatouage. Si elle est sans doute fière des adultes qu'ils deviennent, elle peut aussi se targuer d'avoir fait un grand garçon particulièrement séduisant. Il y quelques années, elle déclarait à propos de celui-ci "Mon fils cet bombe" en commentant une de ses photos. Une récente publication Instagram vient le confirmer.

Sur son compte, Norman a posté une photo samedi 19 février, sur laquelle on peut le voir torse nu et en pantalon blanc. On peut admirer au passage des abdos dessinés qui prouvent qu'il n'a pas besoin d'entamer de régime pour avoir un summer body ! En légende, et alors qu'il s'est amusé à se localiser au Vatican, il écrit : "Un rayon de soleil et ça se fout à poil nonchalamment. Photo by @chloe.destuynder le petit rubis à l'oeil sublimateur #shooting #argentique #photography" Le jeune homme âgé de 26 ans, qui était récemment repéré auprès de sa célèbre maman au Festival de l'Alpe d'Huez, pose de temps à autre pour des shooting avec plus ou moins de vêtements pour le plus grand plaisir de ses quasi 2500 abonnés.