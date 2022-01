Jessica Thivenin méconnaissable : son visage toujours plus retouché, ce qu'elle a changé en 2021

L'année 2021 a encore une fois apporté de la joie à Jessica Thivenin. La célèbre candidate de télé-réalité aux millions d'abonnés a accueilli son deuxième enfant, une petite fille prénommée Leewane née le 22 août, soit un peu moins de deux ans après la naissance de son fils Maylone. Et encore une fois, la femme de Thibault Garcia a rencontré de lourdes complications avec sa grossesse, craignant même de perdre son bébé. Fort heureusement, après un accouchement en France, c'est sur un petit nuage que toute la famille a retrouvé son foyer à Dubaï. Et une fois remise sur pied, Jessica Thivenin a aussitôt recommencé à prendre soin d'elle. Pour ce faire, elle a notamment craqué pour la médecine esthétique.

En effet, l'une des stars des Marseillais a eu recours à quelques retouches au niveau de son visage, à commencer par des injections aux lèvres. Certaines photos laissent également penser que ses pommettes ont été regonflées. Pour finir, Jessica Thivenin a décidé de refaire ses sourcils à l'aide de la technique de microblading, pour les rendre plus fournis et plus épais. Résultat : elle dévoile un visage bien différent ! Une transformation qui n'a pas échappé aux internautes. L'influenceuse de 31 ans s'attire souvent les critiques des internautes qui déplorent un grand manque de naturel. (Voir notre diaporama).

Jessica Thivenin sort les griffes

Des critiques que Jessica voit passer et auxquelles elle n'hésite jamais à répondre. "En fait les gars je vais vous dire quelque chose, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps. Si demain j'ai envie de me faire poser un implant au milieu du front en forme de corne je le ferai, que vous soyez contents ou pas. Le principal c'est que moi je sois contente de ce que je fais. Si vous n'aimez pas ma tronche, arrêtez de la regarder, vous vous désabonnez tout simplement", a-t-elle déclaré sur les réseaux.

Il faut dire que Jessica Thivenin est une adepte de la chirurgie esthétique depuis plusieurs années maintenant. Et elle l'a toujours assumé. Outre son visage, elle a retouché son corps. En 2014, elle subissait par exemple sa deuxième augmentation mammaire. Jessica a ensuite eu recours à des injections dans les lèvres (l'une d'elles a viré à la catastrophe en 2019). Elle a également subi une rhinoplastie en même temps que son mari Thibault et a fait poser un implant au niveau de son menton en 2018. Elle se faisait plus récemment opérer les fesses en 2020 avant de retomber enceinte afin d'avoir "un boule qui chamboule". Malgré la douleur et les inconvénients, comme le fait de ne pas pouvoir s'asseoir pendant plusieurs semaines, la jolie blonde était ravie du résultat. Elle n'est sans doute pas près de s'arrêter là car, en estimant que son corps a été "fracassé" par ses grossesses, elle envisage de repasser sur le billard notamment pour retoucher encore une fois à sa poitrine...