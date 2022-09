"On dirait Madonna" : la femme chat Jocelyn Wildenstein méconnaissable sur une photo étonnante

Depuis plusieurs mois, les fans de Madonna s'interrogent. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 64 ans apparaît le visage tellement lisse que plus aucune ride ne semble pouvoir se creuser. Pour preuve, même David, son fils de 16 ans, en compte beaucoup plus qu'elle. Si pour beaucoup, Madonna a cédé à l'appel de la chirurgie esthétique sans modération, la chanteuse n'a jamais confirmé y avoir eu recours et fait la sourde oreille.

Jocelyn Wildenstein semble tenir le même discours. L'Américaine, veuve du milliardaire Alec Wildenstein, a toujours maintenu ne jamais avoir fait d'opérations : "Il suffit de regarder des photos de moi à l'époque. Je pense juste que j'étais plus jolie à l'époque. Il y a une certaine fraîcheur qui se perd au fil des années. Mais on retrouve les mêmes yeux, les mêmes joues arrondies ou le même nez." On aimerait bien jeter un oeil quand même...