Madonna et son nouveau visage : son fils de 16 ans est plus ridé qu'elle !

Avec elle, chaque soir est une grosse fête ! Le mercredi 15 avril 2022, Madonna s'est rendue à une petite sauterie durant laquelle elle a croisé de nombreux copains. Sur son compte Instagram officiel, la chanteuse a partagé quelques photographies de la soirée, des images sur lesquelles on la voit trinquer allègrement avec la designeuse de mode Stella McCartney, avec la comédienne Lilly Singh, avec l'agent de stars Maha Dakhil Jackson ainsi qu'avec la célébrissime actrice Liv Tyler... mais pas de trace de son compagnon actuel, le danseur Ahlamalik Williams. Curieux cocktail !

Soirée avec mes meilleurs amis

"Soirée avec mes meilleurs amis" écrit l'artiste de 63 ans, au visage de plus en plus lisse. Mais pas seulement. Son grand fils de 16 ans, David Banda, était également présent dans la salle. Décidément, le jeune homme vadrouille de plus en plus avec sa mère. Un peu plus tôt, au mois d'avril, il reprenait le titre Your Song d'Elton John, en piano-voix avec sa mère en soutien au peuple d'Ukraine. Madonna a adopté David Banda au Malawi en 2006 alors qu'elle y construisait un orphelinat. Elle est également maman de Lourdes Leon, née de sa relation avec Carlos Leon, de Rocco, le fils issu de son mariage avec le cinéaste Guy Ritchie, de Mercy James et des jumelles Esther et Stella, 8 ans.