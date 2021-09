Madonna en résilles : look fou au bras de son jeune chéri Ahlamalik Williams

Grande absente du Met Gala - elle a préféré laisser sa fille Lourdes Leon briller -, Madonna a fait son grand retour à New York. L'artiste américaine était présente le jeudi 23 septembre 2021 pour la diffusion de son documentaire concert/film très attendu, Madame X, qui se tenait dans un hôtel de luxe situé en face de Times Square. L'endroit parfait pour étrenner son plus bel habit de lumière.

Madonna a débarqué au bras de son compagnon, le danseur Ahlamalik Williams, habillée de collants en résille des poignets aux chevilles. Elle portait pour l'occasion une paire de lunettes futuristes ainsi qu'un diadème incrusté de diamants estampillé de l'inscription "Fuck You". Un accessoire assorti à son collier, qui lui était frappé de l'expression "Trust no bitch", "Ne faites confiance à une p*uffe" en français, du plus bel effet.

Les plus patients d'entre nous devront patienter jusqu'au 8 octobre prochain pour découvrir le documentaire Madame X en intégralité, en exclusivité sur Paramount +. Il retrace la tournée internationale de son album éponyme, ainsi que sa grave blessure à la jambe.

Questionnée par de nombreux journalistes présents pour l'avant-première, Madonna a évoqué l'ascension folle de sa fille Lourdes Leon, éblouissante dans une tenue Moschino by Jeremy Scott lors de son tout premier Met Gala. "Elle est bien plus talentueuse que je ne l'étais, ou que je le suis. Je suis si fière d'elle", a-t-elle commenté auprès de E.T Online.

Nos confrères américains ont également recueilli ses propos au sujet de Britney Spears, de qui elle est très proche. Madonna a tenu à l'appeler pour "prendre des nouvelles" et lui transmettre ses félicitations pour "son mariage imminent". "Je l'adore", a-t-elle ajouté. Comme nous tous.